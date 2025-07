La Casa della Comunità che rigenera il paese

"La Casa della Comunità di Castel Maggiore non sorgerà su terreni vergini fuori dal centro abitato. Ma nello stesso luogo dell’attuale poliambulatorio di piazza 2 Agosto: la costruzione vedrà crescere il nuovo edificio accanto a quello vecchio, che sarà abbattuto". Così Luca Vignoli, sindaco di Castel Maggiore che nei giorni scorsi ha presieduto l’incontro, nella sala Cutoli, gremita di persone, con tema il nuovo polo sanitario che prevede anche la realizzazione del nuovo Centro Bucaneve per persone con disabilità. Incontro a cui hanno partecipato Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la salute e Michele Meschi, direttore sanitario dell’Azienda Usl di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Casa della Comunità che rigenera il paese

In questa notizia si parla di: casa - comunità - rigenera - paese

San Secondo: alla Casa della Comunità arrivano nuove strumentazioni - Una sonda ecocardiografica di ultima generazione e una stampante per ecografo, cui si aggiungono un ergometro ed un carrello per le medicazioni: sono le attrezzature che l’associazione “Gli Amici del Cuore” ha recentemente donato alla Casa della Comunità di San Secondo dell’Azienda Usl di Parma.

Castelnuovo, al via i lavori per la nuova Casa della Comunità - Un nuovo polo della salute a Castelnuovo Rangone. Questo pomeriggio si è tenuta la posa della prima pietra della Casa della comunità di via Ciro Bisi, luogo in cui convergeranno i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio castelnovese.

Maddaloni, partiti i lavori della casa di comunità. Santangelo (IV): “Un tassello importante” - Tempo di lettura: < 1 minuto «Sono partiti i lavori della casa di comunità a Maddaloni. La struttura di via Campolongo rappresenta un tassello importante della potenziata offerta sanitaria che stiamo costruendo per la comunità di Maddaloni.

In questi giorni mi vedete poco attivo qui, ma è solo perché sto lavorando dietro le quinte. Sono a Londra, lontano dalla mia terra, con pochi libri e qualche fotografia che porto con me come piccoli pezzi di casa. Vivere così è un po’ come sentirsi diviso a metà Vai su Facebook

La Casa della Comunità che rigenera il paese; Nuova casa di comunità. Al via i lavori da 7 milioni; ???????Giani inaugura il cantiere della Casa della Comunità “Borgo Verde” di Pontassieve.