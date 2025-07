Sembra quasi un miracolo: la migrazione sanitaria dal Sud verso il Nord si ferma, almeno in un settore specifico, quello della chirurgia mini-invasiva del piede. Un settore particolare dell'ortopedia che segna un trend favorevole per la Campania. È quanto si evince dall'attività di tre specialisti campani, i quali hanno illustrato nel corso di un incontro la significativa inversione di tendenza in un settore delicato. da sinistra Fabrizio Sergio, Fabio Zanchini e Attilio Sgambato La Campania, dunque, sorprende ancora una volta, ma stavolta il merito non è di un capolavoro artistico o di un talento sportivo ma è la medicina ad alta specializzazione a far brillare la regione sul piano nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Campania guida la rivoluzione della chirurgia mini-invasiva del piede in Italia