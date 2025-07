La borsa Birkin battuta all’asta per milioni ma il prezzo più alto lo pagano gli animali

di Patrizia Re* Sette milioni di euro. È questo il prezzo da capogiro raggiunto di recente all’asta dalla prima borsa Birkin al mondo. Per quanto sbalorditiva, la cifra è ben lontana dal costo più alto associato ad accessori realizzati con pelli selvatiche. Dagli animali sensibili che muoiono per la moda, al danno ambientale e all’elevato rischio di malattie zoonotiche causato dal processo di trasformazione delle pelli in borse, le pratiche dei grandi brand minacciano il tessuto stesso della nostra esistenza. Parte del problema è la filiera clandestina. La maggior parte dei consumatori vede principalmente confezioni sfarzose e marchi da ostentare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La borsa Birkin battuta all’asta per milioni, ma il prezzo più alto lo pagano gli animali

