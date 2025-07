La battaglia a Lido di Savio Tagliati i dieci pini La parola fine dal Tar

Dopo mesi di proteste, sit-in, ricorsi e polemiche che hanno visto negli ultimi due anni contrapporsi da un lato le associazioni ambientaliste e comitati nati ad hoc e dall’altra il Comune, ieri in viale Romagna a Lido di Savio sono stati abbattuti i dieci pini ritenuti pericolanti. A mettere la parola fine alla vicenda è stato il Tar, che ha respinto l’ultima istanza cautelare presentata da 25 cittadini e dalle associazioni Animal Liberation e Italia Nostra contrari all’abbattimento. Le squadre del Comune si sono presentate sul viale al mattino presto, ma un gruppo di manifestanti giĂ dalle 6 era in attesa per cercare, come era accaduto altre volte in passato, di bloccare l’operazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La battaglia a Lido di Savio. Tagliati i dieci pini. La parola fine dal Tar

In questa notizia si parla di: lido - savio - dieci - pini

Pini di Lido di Savio, La Pigna: "Convocare subito il Consiglio territoriale" - Convocare un Consiglio territoriale con urgenza per discutere della salvaguardia dei pini di Lido di Savio.

Pini a Lido di Savio, il Tar respinge il ricorso del Comune: l’abbattimento non si fa - Ravenna, 3 maggio 2025 - Il Comune di Ravenna ci ha provato a chiedere la revoca allo stop alle motoseghe per i pini di Lido di Savio, prendendo a spunto la caduta di un albero a Rimini, ma il Tar ha respinto la richiesta e mantenuto inalterata la decisione di non concedere l'avvio degli abbattimenti, come richiesto dal ricorso presentato da un gruppo di cittadini e dall’associazione Animal Liberation.

Pini di Lido di Savio, La Pigna: "Convocare subito il Consiglio territoriale" - Convocare un Consiglio territoriale con urgenza per discutere della salvaguardia dei pini di Lido di Savio.

Pino abbattuto in via Maggiore. Il comitato: "Esposto in Questura per irregolaritĂ " Continua la battaglia per i pini: questa volta in via Maggiore. Il... Vai su Facebook

La battaglia a Lido di Savio. Tagliati i dieci pini. La parola fine dal Tar; Sospeso l'abbattimento dei pini a Lido di Savio: nuova vittoria per i cittadini ambientalisti; Abbattuti dieci dei pini di viale Romagna. Il Comitato: «Non ci fermeremo, depositata una denuncia contro il Comune».

La battaglia a Lido di Savio. Tagliati i dieci pini. La parola fine dal Tar - L’assessora Del Conte: "Conclusione positiva anche per le attività commerciali". Lo riporta msn.com

Abbattuti dieci dei pini di viale Romagna. Il Comitato: «Non ci fermeremo, depositata una denuncia contro il Comune» - Lo stesso inventore delle prove di resistenza giudica la perizia inattendibile ... ravennaedintorni.it scrive