Kyrgios svela chi è il suo peggior nemico nel tennis no non è Sinner | Lo odio alcuni dei suoi gesti mi disgustavano

Niente da fare, Nick Kyrgios ne ha per tutti. Il tennista australiano – che nel 2025 ha giocato solo quattro partite e negli ultimi due anni e mezzo soltanto sette – questa volta cambia bersaglio, lascia tranquillo Sinner e parla di “ odio ” e “ disprezzo ” nei confronti di Rafa Nadal, sentimento comunque noto da tempo. Lo ha fatto nel podcast “Nothing Majors”, in cui ha parlato del suo rapporto con il tennista maiorchino e di tutte le cose che l’hanno portato poi a non provare simpatia per lui. “Lo odiavo, lo disprezzavo ogni volta che lo vedevo. Era una persona che mi motivava sempre. Quando giocavo contro di lui davo tutto me stesso e cercavo di giocare il mio miglior tennis “, ha spiegato Kyrgios. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kyrgios svela chi è il suo peggior nemico nel tennis (no, non è Sinner): “Lo odio, alcuni dei suoi gesti mi disgustavano”

In questa notizia si parla di: kyrgios - sinner - odio - svela

Nick Kyrgios, ultima porcheria contro Sinner: "È un talento" - Nick Kyrgios è tornato a farsi sentire. Nonostante sia alle prese con il recupero fisico nella speranza di tornare in campo al Roland Garros, l’australiano non ha perso occasione per dire la sua sul mondo del tennis — e in particolare su Jannik Sinner, suo bersaglio preferito.

Sinner, “Si na’ pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - (Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Sinner, “Si ‘na pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - (Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Kyrgios svela chi è il suo peggior nemico nel tennis (no, non è Sinner): “Lo odio, alcuni dei suoi…; Kyrgios svela perché non ha mai intervistato Sinner in campo allo US Open: c’era un divieto; L’incoerenza di Kyrgios: attacca Sinner, ma difende l’amico Purcell che si è auto-denunciato per….

Kyrgios ammette: "Nessuno oggi è al livello di Alcaraz e Sinner". E poi attacca persino... Nadal: "Lo detestavo" - Kyrgios continua a farsi nemici un po' dappertutto: adesso se la prende persino con Nadal, ricordando quanto lo detestava da avversario. Secondo sport.virgilio.it

Kyrgios: “Provavo odio per Nadal. I suoi gesti mi disgustavano, aveva malattie legate al tennis” - Il tennista australiano non ha mai fatto nulla per nasconderlo ... Da fanpage.it