Kolo Muani Juve la trattativa con il PSG si complica e quel gesto del club è inequivocabile | rimane questa speranza per vederlo ancora in bianconero

Kolo Muani Juve, la trattativa con il PSG si complica: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante. La situazione di Randal Kolo Muani continua a essere un nodo caldo per il calciomercato Juventus, che sta cercando di portare l’attaccante francese a Torino in modo definitivo. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Kolo Muani dovrĂ presentarsi al centro sportivo di Poissy del Paris Saint-Germain il 23 luglio per iniziare il lavoro estivo, dopo aver saltato la partecipazione al Mondiale per Club con il PSG. Questo raduno potrebbe sembrare solo una formalitĂ , ma nasconde anche significati piĂą profondi, soprattutto considerando la situazione contrattuale del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, la trattativa con il PSG si complica e quel gesto del club è inequivocabile: rimane questa speranza per vederlo ancora in bianconero

In questa notizia si parla di: muani - kolo - juve - trattativa

Ultimissime Juve LIVE: Kolo Muani o Vlahovic? L'”indirizzo” di mister Tudor sembra già definito - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Parola ad Adriano Bacconi: «Hanno delle caratteristiche diverse, ma potrebbero combaciare. A me rimane quel desiderio…» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, i due possono giocare insieme? Alla domanda ha risposto Adriano Bacconi: ecco cos’ha detto il match analyst – VIDEO.

Kolo Muani Vlahovic, chi tra i due è favorito per guidare l’attacco in vista di Juve Udinese? Tudor sembra orientato verso quella decisione! L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24 Kolo Muani Vlahovic, c’è un favorito per guidare l’attacco bianconero in Juve Udinese: l’orientamento di Tudor.

MEDIASET - Juve, la trattativa per Kolo Muani entra nel vivo, ore decisive anche per Conceicao https://ift.tt/8lVBsTI Vai su X

Kolo Muani Juve, è stallo nella trattativa tra i bianconeri e il PSG. Madama non vuole impegnarsi su quel fronte! E intanto spunta un’alternativa ben nota. Vai su Facebook

Il Psg convoca in ritiro Kolo Muani: la trattativa con la Juve si complica. I nodi; Juve, il punto sulle trattative di mercato per Conceicao, Kolo Muani e Sancho; Kolo Muani resta alla Juventus? A che punto è la trattativa col PSG per tenere l'attaccante e le richieste dei francesi.

Juve, il punto sulle trattative di mercato per Conceicao, Kolo Muani e Sancho - Il portoghese fatto e definitivo: rate ok, è atteso in ritiro. Si legge su msn.com

Kolo Muani va in ritiro con il Psg: cosa cambia per la Juventus - Come rivelato da FootMercato, l’attaccante francese è atteso mercoledì. Secondo ilbianconero.com