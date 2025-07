Kimi Antonelli | La F1 è un mare pieno di squali è un attimo essere mangiato

Andrea Kimi Antonelli, anni 18, dice che “in F1 è come nuotare in un mare pieno di squali, è un attimo cadere nella trappola ed essere mangiato”. Il fatto è che il pilota bolognese della Mercedes, è arrivato tra gli squali ancora prima di prendere la patente ed è salito sul podio prima di fare la maturità. A Sette, il magazine del Corriere della Sera racconta che altrimenti avrebbe fatto “magari il calciatore, perché a Bologna giocavo per divertirmi, e mi piaceva un sacco. A quei tempi però già correvo sui kart. Attaccante, non per i dribbling e per i tocchi di classe. Ma perché correvo tanto anche in campo, diciamo che correvo e basta”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

