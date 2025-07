Killer di mafia uccise una 17enne ai domiciliari per un falso intervento chirurgico | Giovanni Sutera arrestato a Busseto

Giovanni Sutera è stato arrestato nei giorni scorsi presso la sua abitazione di Busseto. Il 67enne è stato condannato all'ergastolo per aver ucciso una ragazza di 17 anni, Graziella Campagna a Messina del 1985. I carabinieri di Parma, agli ordini del Comandante provinciale, colonnello Andrea. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

