Kate Middleton la verità e l’imbarazzo dietro la dichiarazione d’amore

Kate Middleton è stata oggetto di una dichiarazione d'amore pubblica durante la premiazione di Jannik Sinner a Wimbledon. La persona che l'ha fatta, ha finalmente rotto il silenzio, confessando tutto il suo imbarazzo. Ma la reazione della Principessa del Galles è stata davvero tenera. Kate Middleton, il protocollo per rivolgersi a lei. Kate Middleton non è una persona qualunque, è la Principessa del Galles, moglie e madre di futuri Re e a sua volta destinata a diventare Regina consorte. Come tale, non ci si può rivolgere a lei come si vuole. Esistono delle regole, stabilite dal protocollo di Corte, per poterla approcciare, ammesso che si abbia il permesso.

