Juventus | Troiano e Ragnacci innesti nello staff

Un team in evoluzione La Juventus sta rivoluzionando il proprio staff tecnico per affrontare la stagione 202526 con rinnovata ambizione. Le indiscrezioni di mercato confermano l’arrivo di Michele Troiano e Riccardo Ragnacci, due figure di fiducia che si uniscono al gruppo guidato da Damien Comolli, architetto del progetto bianconero. Troiano, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Troiano e Ragnacci, innesti nello staff

In questa notizia si parla di: juventus - staff - troiano - ragnacci

Conte Juventus: famiglia, staff e Oriali spingono per la permanenza a Napoli. Gli ultimi aggiornamenti sulla volontà del tecnico - di Redazione JuventusNews24 Conte Juventus, le persone vicine all’allenatore puntano alla permanenza a Napoli.

Infortunio Bremer, c’è la data del ritorno in campo: ecco il piano dello staff medico della Juventus. Novità sul rientro del difensore brasiliano - di Redazione JuventusNews24 Infortunio Bremer, c’è la data del ritorno in campo. Ultime novità sul rientro del difensore bianconero che non giocherà il Mondiale per Club.

Staff Chivu Inter: novità dopo l’arrivo del nuovo tecnico. Ci sarà anche un ex Juventus con lui in nerazzurro, tutti i nomi - di Redazione JuventusNews24 Staff Chivu Inter: ci sarà anche un ex Juventus con lui in nerazzurro, tutti i nomi di chi farà parte dell’avventura a Milano.

#Juventus, #Tudor completa il suo staff: chi sono Troiano e Ragnacci. Arrivano anche altri professionisti Vai su X

? Riccardo Ragnacci è ad un passo dal diventare il nuovo preparatore atletico della Juventus. Ultime esperienze a Empoli e Lecce, Ragnacci ha già collaborato con Igor Tudor a Verona e li si occupava anche nello specifico del recupero infortunati. Oltre a Vai su Facebook

Troiano e Ragnacci, chi sono i due nuovi dello staff Juve. E per il fisioterapista si cerca su...LinkedIn; Juventus, Tudor completa il suo staff: chi sono Troiano e Ragnacci. Arrivano anche altri professionisti; Juventus, Tudor completa il suo staff: chi sono Troiano e Ragnacci. Arrivano anche altri professionisti.

Juventus, Tudor completa il suo staff: chi sono Troiano e Ragnacci. Arrivano anche altri professionisti - Il tecnico dei bianconeri amplia la sua rete di collaboratori con volti nuovi ora che il suo incarico è diventato permanente ... Si legge su calciomercato.com

Pagina 0 | Troiano e Ragnacci, chi sono i due nuovi dello staff Juve. E per il fisioterapista si cerca su...LinkedIn - Comolli non pensa solo al mercato bianconero: dopo le richieste di Tudor sta lavorando per allungare la lista di collaboratori ... tuttosport.com scrive