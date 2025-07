Juve Reggiana nuovo test amichevole per i bianconeri! Data orario e tutti i dettagli per seguire la prima partita della nuova stagione

Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri: il comunicato con tutto quello che c’è da sapere. La Juventus sta mettendo a punto il programma delle sue attivitĂ estive, con il ritorno dei calciatori previsto per il 24 luglio. Dopo l’intensa avventura al Mondiale per Club, il gruppo bianconero avrĂ ancora qualche giorno di vacanza prima di riprendere gli allenamenti sotto la guida di Igor Tudor. La preparazione per la nuova stagione sta dunque per entrare nel vivo, e con essa anche il calendario delle amichevoli. Di seguito il comunicato del club. COMUNICATO – «Continua a prendere forma il calendario estivo dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Reggiana, nuovo test amichevole per i bianconeri! Data, orario e tutti i dettagli per seguire la prima partita della nuova stagione

In questa notizia si parla di: reggiana - test - amichevole - bianconeri

Amichevoli Serie A, il programma delle partite e tutti i risultati; Juventus-Atletico Madrid, dove vedere l'amichevole in tv e streaming; Juventus-Brest a Pescara: la cronaca live della partita [DIRETTA].

Reggiana, nuovo appello a Toano dopo due giorni di riposo - TOANO (Reggio Emilia) – Domani mattina, mercoledì, la Reggiana si ritroverà a Toano per riprendere gli allenamenti. Secondo reggionline.com

Primi test in Appennino per Cesena, Modena e Reggiana - I bianconeri in ritiro ad Acquapartita circondati dall'entusiasmo dei tifosi. Da rainews.it