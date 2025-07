Quando nella giornata di giovedì 17 luglio Ivan Juric è tornato a Zingonia, ha trovato i suoi giocatori in piena fase di svolgimento dei test atletici: sono arrivati scaglionati, in piccoli gruppi, a orari diversi. Nella giornata erano previsti anche quelli di Ademola Lookman, regolarmente eseguiti. Per il tecnico è stato il primo assaggio di vera preseason con l’ Atalanta, in attesa, venerdì, di poter guidare la prima seduta d’allenamento. Mercoledì intanto il tecnico ha messo un punto ai problemi di salute che lo hanno costretto al ricovero al Bolognini di Seriate, con le dimissioni dall’ospedale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Juric dirige il primo allenamento, col mercato che impazza: l’Inter spinge per Lookman