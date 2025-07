Julia Roberts è una meraviglia nei panni di una bionda per il nuovo film di Luca Guadagnino

L'attrice che nel tempo ha avuto uno stile riconoscibile con lunghi capelli ramati, ha abbandonato il suo colore solito per un lob biondo e ondulato. Ma non è la prima volta che la star dimostra che i capelli platino le si addicono da morire. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Julia Roberts è una meraviglia nei panni di una bionda per il nuovo film di Luca Guadagnino

In questa notizia si parla di: julia - roberts - meraviglia - panni

“Le mamme fanno le cose più belle”: la foto di Julia Roberts con i figli condivisa dal marito - Da quando si sono sposati, nel 2002, Julia Roberts e il marito Daniel Moder sono sempre stati molto attenti a proteggere la propria intimità, ed è per questo che lo scatto pubblicato dal cameraman nel giorno della Festa della mamma risulta sorprendente.

After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts - After the Hunt: trailer del film di Luca Guadagnino con Julia Roberts Julia Roberts è una professoressa coinvolta in uno scandalo #MeToo nel trailer del prossimo dramma psicologico di Luca Guadagnino After the Hunt.

Julia Roberts, la rara foto coi figli condivisa dal marito Danny Moder: «Le mamme fanno le cose più belle» - Moder e l'attrice, sposati dal 2002, sono genitori orgogliosi di tre: Henry, 17 anni, e i gemelli Hazel e Phinnaeus, 20.

Pretty Woman, Willem Dafoe nei panni di Julia Roberts: il video ... - Il deepfake di Pretty Woman, in cui si può vedere Willem Dafoe nei panni di Julia Roberts, è particolarmente inquietante: giudicate voi stessi. Da movieplayer.it

Julia Roberts (torna) nei panni di una bionda - Vanity Fair Italia - La rossa di Pretty Woman ha abbandonato il suo castano ramato per (ri)convertirsi a un luminosissimo biondo. Segnala vanityfair.it