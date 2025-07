Judge Dredd | Taika Waititi pensa ad un nuovo film

Un nuovo film ispirato alle gesta del celebre poliziotto senza volto Judge Dredd (da noi Giudice Dredd) è entrato nelle prime fasi di sviluppo. Nonostante l’amore dei fan per l’adattamento cinematografico del 2012, che tra l’altro era giĂ un reboot, alla fine le avventure di Joseph Dredd alla fine torneranno al cinema con un nuovo progetto, un nuovo volto, ma soprattutto un nuovo regista. Nella tarda serata di ieri, infatti, il the Hollywood Reporter ha riferito che il nuovo film sarĂ diretto da Taika Waititi (Thor: Ragnarock). Secondo la fonte, il nuovo film sarĂ firmato da Drew Pearce, l’autore dietro Iron Man 3, The Fall Guy e molti altri. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

