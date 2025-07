Juanlu bloccato dal Napoli al Siviglia 17 milioni inclusi i bonus

Il Napoli ha bloccato il terzino destro Juanlu Sanchez del Siviglia, che diventerebbe il vice di Giovanni Di Lorenzo. Il Napoli ha bloccato Juanlu Sanchez del Siviglia. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset Orazio Accomando su X: Napoli, bloccato Juanlu Sanchez. Accordo di massima con il Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni. #Napoli, bloccato Juanlu #Sanchez. Accordo di massima con il #Siviglia per 17 milioni, bonus inclusi. Gli azzurri affonderanno il colpo nei prossimi giorni, dopo aver completato altre operazioni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Juanlu bloccato dal Napoli, al Siviglia 17 milioni inclusi i bonus

Il Napoli ha bloccato Musah e Juanlu, ma non è disposto a partecipare ad aste - Il Napoli ha il “si” dei due giocatori, ma non vuole aste per chiudere le trattative. Il Napoli ha il gradimento per il passaggio in … L'articolo Il Napoli ha bloccato Musah e Juanlu, ma non è disposto a partecipare ad aste proviene da ForzAzzurri.

"Beukema-Napoli, scambio di documenti in corso". Pare essere fatta per il difensore olandese, come afferma Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo X.

Juanlu, a Siviglia gli chiedono del Napoli: la risposta sorprende tutti - Juanlu Sanchez continua a essere un obiettivo di mercato concreto per la SSC Napoli: il calciatore non si sbilancia sul suo destino. informazione.it scrive