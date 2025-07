John Malkovich è stato tagliato da I Fantastici 4 | Gli inizi ecco cosa ha detto sulla sua prima esperienza in un film Marvel

John Malkovich non farà parte del cast finale del film Marvel più atteso dell'anno, I Fantastici 4: Gli inizi. L'attore, famoso per i ruoli esoterici, avrebbe dovuto fare la sua prima apparizione in un film Marvel alla veneranda età di settantuno anni. Anche se l'identità del personaggio da lui incarnato non è mai stata ufficialmente rivelata, abbiamo potuto intravederlo nel teaser del film. Ma secondo una nuova intervista di Variety con il regista Matt Shakman, «c'erano molte cose da bilanciare in questo film e alcune dovevano essere per forza eliminate. John Malkovich è una delle persone che amo di più e una delle mie più grandi fonti di ispirazione. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - John Malkovich è stato tagliato da I Fantastici 4: Gli inizi, ecco cosa ha detto sulla sua prima esperienza in un film Marvel

