Dimenticate l’immagine bonaria e corpulenta di Walter Sobchak, il memorabile personaggio del cult Il grande Lebowski. Oggi John Goodman si presenta con un profilo completamente diverso: più asciutto, energico e consapevole. La trasformazione dell’attore statunitense, 73 anni, ha lasciato pubblico e stampa senza parole, soprattutto in occasione della première del film I Puffi a Los Angeles, dove ha sfoggiato una silhouette completamente rinnovata, frutto di un lungo e strutturato percorso personale. John Goodman, come ha perso 90 chili. Il dimagrimento di John Goodman — circa 90 chili in meno rispetto ai 180 che aveva raggiunto nei primi anni Duemila — non è il risultato di una trovata estemporanea o di una dieta lampo, bensì di un cambiamento profondo e graduale nel suo stile di vita, iniziato nel 2007 con una decisione semplice ma determinante per la sua condizione: dire addio all’alcol. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - John Goodman, quale dieta ha seguito per perdere 90 chili

