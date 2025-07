John Goodman la dieta che gli ha fatto perdere 90 chili | ecco come è cambiato l' attore

Novanta chili. È il peso che John Goodman, l'attore americano diventato celebre per avere recitato nella serie " Pappa e Ciccia " e in film come " I Flintstones" e "Il grande Lebowski", ha perso dopo una dieta che lo ha reso irriconoscibile. I fan hanno stentato a riconoscerlo quando si è presentato sul red carpet della prima de " I Puffi " a Los Angeles in veste di doppiatore di Grande Puffo nella versione americana del film di animazione della Paramount. Perché è dimagrito. L'attore, 73 anni originario del Missouri, ha sempre combattuto contro l' obesità sin dal suo esordio sul piccolo schermo nella serie cul " Roseanne - Pappa e Ciccia " nel 1988. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - John Goodman, la dieta che gli ha fatto perdere 90 chili: ecco come è cambiato l'attore

