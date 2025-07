Jim Ross | Non penso sia stata l’ultima occasione in cui abbiamo visto Goldberg

Il match di ritiro di Goldberg in WWE si è svolto lo scorso fine settimana durante il Saturday Night’s Main Event, e incredibilmente è durato piĂą di 14 minuti contro Gunther, superando le aspettative. Tuttavia, il suo discorso di addio dopo il match è stato interrotto perchĂ© la WWE ha esaurito il tempo a disposizione durante la diretta televisiva. E questo è solo uno dei motivi per cui Goldberg è furioso per come la WWE lo ha gestito. Il commentatore AEW Jim Ross pensa che Goldberg tornerĂ ancora. Nel suo podcast Grilling JR, Ross ha affermato di dubitare che quello fosse davvero l’ultimo incontro di Goldberg. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Jim Ross: “Non penso sia stata l’ultima occasione in cui abbiamo visto Goldberg”

