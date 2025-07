Jessica Alba ha un nuovo amore | chi è Danny Ramirez e quant’è la differenza di età…

Si chiama Danny Ramirez ha 33 anni e sembra aver rubato il cuore di Jessica Alba. L'attore, conosciuto principalmente per il suo ruolo nell'universo Marvel, è l'uomo misterioso che negli ultimi mesi è stato visto al fianco dell'attrice americana. A svelare il volto di questo spasimante segreto è stata la testata statunitense TMZ, che ormai .

