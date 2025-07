Jesper Fredberg è il nuovo ceo dell’area football della Samp

Il nuovo corso della Sampdoria riparte da Jesper Fredberg. Il dirigente danese è stato ufficializzato come ceo dell’area football, una figura inedita nell’organigramma blucerchiato, separata dall’area amministrativa guidata da Raffaele Fiorella. Al suo fianco, il direttore sportivo Andrea Mancini. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

«Samp, lavoro quotidiano e identità chiara». L'intervista completa al CEO Area Football Jesper Fredberg è online sul nostro canale YouTube.

Le prime immagini ufficiali di Jesper Fredberg, nuovo CEO dell'Area Football blucerchiata.

