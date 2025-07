Jannik Sinner la sentenza di Jimmy Connors | Perché ha battuto Alcaraz

Tennista più titolato nell’era Open nel singolare maschile (109 titoli) è Jimmy Connors, che non ha usato giri di parole nel suo podcast Advantage Connors commentando Wimbledon e il futuro di Novak Djokovic. “Non lo do per spacciato — ha detto l’ex numero uno al mondo – ma se non resta tra i primi quattro rischia di incrociare subito Sinner o Alcaraz nei quarti. E, a 38 anni, affrontare tre partite durissime di fila è complicato per chiunque, figuriamoci per lui”. Sulla semifinale persa con Jannik Sinner, ‘Jimbo’ è stato netto: “Djokovic ha dato tutto per vincere Wimbledon, ma perdere tre set di fila non è da lui — ha aggiunto — Non è abituato a questi crolli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la sentenza di Jimmy Connors: "Perché ha battuto Alcaraz"

