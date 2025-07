Jannik Sinner e il sogno di Wimbledon

Il ragazzo altoatesino è il primo italiano a trionfare sull’erba londinese. Per la finale contro Alcaraz quattro italiani su dieci sono rimasti incollati davanti alla tv. Dopo le sconfitte di Roma e Parigi l’azzurro si è preso la rivincita dimostrando di essere lui il numero uno al mondo. E anche Adriano Panatta, l’ultimo italiano a vincere un torneo del Grande Slam, prima di lui, gli rende onore. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Jannik Sinner e il sogno di Wimbledon

