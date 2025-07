Italia’s Got Talent versione Cattelan | Sarò giudice di una festa divertente

Roma, 18 luglio 2025 – “Credo di essere stato il giudice che ha dato più “no“ in assoluto. Però è divertente anche quello. L’unica vera esperienza in cui ho potuto valutare questo ruolo da vicino è stato durante i miei anni alla conduzione di X Factor. Ma in un contesto come questo c’è un po’ più di rilassatezza e meno competizione. C’è la volontà di creare insieme una bella festa divertente”: Alessandro Cattelan sintetizza così la sua esperienza come nuovo giudice di Italia’s Got Talent, arrivato alla sua decima edizione. Una veste nuova dove sarà affiancato dagli ormai veterani Frank Matano, Mara Maionchi ed Elettra Lamborghini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”

In questa notizia si parla di: giudice - divertente - italia - talent

La nuova imperdibile edizione di Italia's Got Talent torna su #DisneyPlus con (tag ai talent) Frank Matano, Mara Maionchi, Elettra Lamborghini, il nuovo... Vai su Facebook

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente”; Italia’s Got Talent 2025: una nuova edizione ricca di sorprese, novità… e un nuovo giudice; Cattelan debutta da giurato a Italia's Got Talent: «Sono partito severissimo, ma ho dato il Golden Buzzer».

Italia’s Got Talent versione Cattelan: “Sarò giudice di una festa divertente” - Roma, 18 luglio 2025 – “Credo di essere stato il giudice che ha dato più “no“ in assoluto. Segnala quotidiano.net

Italia’s Got Talent 2025, Cattelan nuovo giudice: finale in diretta su Disney+ - Presentata a Milano, la nuova edizione di Italia’s Got Talent torna il 5 settembre su Disney+ con una grande novità: la finale sarà trasmessa live. Segnala informazione.it