Italia femminile semifinale dell’Europeo proibitiva | ecco l’avversaria

che dovrà fronteggiare la Nazionale di Soncin che però non si pone limiti Sarà una sfida sulla carta proibitiva tra l’Italia femminile di Andrea Soncin e le campionesse in carica dell’Inghilterra a decidere la prima finalista degli Europei di calcio femminile. L’appuntamento è fissato per martedì a Ginevra, con calcio . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Italia femminile, semifinale dell’Europeo proibitiva: ecco l’avversaria

Che impresa straordinaria ha compiuto l'Italia del calcio femminile! E cosa ha fatto stasera Cristiana Girelli, che con una doppietta ci ha regalato una semifinale europea che non arrivava da quasi 30 anni! Bisogna che si celebri l'impresa straordinaria compiut

L'Italia sfida l'Inghilterra in semifinale agli Europei femminili: Svezia ko ai rigori - 0 la prima frazione di gioco ma poi si fanno riprendere nel giro di due minuti. Come scrive tuttosport.com

Quando gioca l'Italia femminile la semifinale di Euro 2025? Data, orario e avversario - L’Italia femminile ha conquistato un posto tra le quattro semifinaliste degli Europei 2025, superando la Norvegia nei quarti di finale con una vittoria entusiasmante. Segnala tag24.it