Italia femminile Girelli rivela | Del Piero e Bonucci mi hanno fatto i complimenti La doppietta alla Norvegia è il momento più bello della mia carriera

Italia femminile, Girelli rivela dopo il passaggio in semifinale agli Europei: tutte le dichiarazioni dell'attaccante. L'attaccante della Nazionale femminile e della Juventus Women Girelli ha parlato al Corriere dello Sport in vista della semifinale PAROLE – «La doppietta alla Norvegia il momento più bello della mia carriera? Sì. E fa strano dirlo a 35 anni. Sto percorrendo l'ultimo chilometro e sono consapevole di dovermelo godere. Però provo un senso di dispiacere all'idea di tagliare il traguardo. Smetterò sul più bello, il calcio femminile svolterà definitivamente. La Federazione investirà tantissimo, notti come quelle contro la Norvegia da straordinarie diventeranno ordinarie.

Se ne sta parlando poco e niente ma le nostre #Azzurre stanno scrivendo la storia del calcio! ? Dopo quasi tre decenni, l’Italia femminile torna a scrivere la storia agli #Europei, conquistando la semifinale con una vittoria epica contro la Norvegia per 2-1. U Vai su Facebook

