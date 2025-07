Italia a un bivio Sciogliere il nodo demografico o sarà declino

L’Italia è a un bivio secco. O affronta il nodo demografico con lucidità e coraggio, oppure si consegna al declino. Mentre la politica si perde in schermaglie ideologiche, il Paese si svuota: in dieci anni abbiamo perso 1,4 milioni di abitanti. Se tutto resta com’è, nei prossimi cinque anni ne perderemo altri 500mila. Nel 2050 saremo meno di 55 milioni. Non è un titolo allarmista: è aritmetica. Due le spinte in picchiata: nascite dimezzate rispetto ai decessi (651mila nel 2024), ed emigrazione crescente di giovani formati — 56mila se ne sono andati solo l’anno scorso. Così, mentre perdiamo capitale umano, il mercato del lavoro grida aiuto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Italia a un bivio. Sciogliere il nodo demografico o sarà declino

In questa notizia si parla di: italia - bivio - nodo - demografico

Milan, Zaccardo: “Theo Hernandez al bivio”. Su Walker e Coppa Italia … - Christian Zaccardo, ex difensore rossonero, ha parlato della finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna.

Italia, uno spettro dietro al bivio - Sono tante le sfumature d’azzurro. Se in queste ore è incredibilmente intenso quello del tennis, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti in semifinale al Roland Garros con il sogno di […] The post Italia, uno spettro dietro al bivio first appeared on il manifesto.

Spalletti e Gravina ad un bivio: il ct è a rischio, spunta il nome di Ranieri per la panchina dell'Italia - Sono momenti di riflessione, inevitabili, vista la figuraccia di Oslo e la fuga dal Mondiale dalla porta principale (inevitabile ad oggi lo spareggio, l?ennesimo).

Italia a un bivio. Sciogliere il nodo demografico o sarà declino; Inverno demografico: in cinque anni persi 700 mila lavoratori; QN x le donne: articoli e storie che celebrano e ispirano le donne di oggi.

Italia a un bivio. Sciogliere il nodo demografico o sarà declino - Mentre la politica si perde in schermaglie ideologiche, il Paese si svuota: in dieci anni abbiamo perso 1,4 milioni di abitanti ... Si legge su quotidiano.net

Investire sui giovani o scomparire: un bivio per l’Italia - L'Italia, di fronte alla crisi demografica, è a un bivio: deve scegliere se investire davvero sui giovani o scomparire. lanotiziagiornale.it scrive