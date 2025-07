Irregolare da tre anni in Italia bivaccava al Park Appiani | espulso 28enne indiano

Il Questore di Treviso, Alessandra Simone, ha disposto l’accompagnamento alla frontiera di un ragazzo di 28 anni, originario dell'India, gravato da precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale e reati contro il patrimonio. Il giovane era stato anche più volte sanzionato per ubriachezza. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

