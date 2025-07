Investito ed ucciso mentre si recava a lavoro in bicicletta Stamattina l’ennesima vittima della strada nel Lazio L’incidente lungo la Migliara 53 a Sabaudia

Un'altra tragica fatalità ha colpito le strade pontine, aggiungendosi alla lunga lista di incidenti mortali che continuano a segnare il territorio. Questa mattina, poco dopo le 6, un bracciante agricolo di nazionalità indiana ha perso la vita mentre si recava al lavoro in bicicletta. L'incidente si è verificato sulla strada Migliara 53, all'altezza dell'incrocio con via Lungo Sisto, nel comune di Sabaudia. L'incidente: impatto fatale con un veicolo in corsa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è stato travolto da un'auto mentre percorreva la strada in bicicletta. Il violento impatto non ha lasciato scampo al bracciante, che è deceduto sul colpo.

