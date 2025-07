Investì e uccise il padre della fidanzata a Biella per il giudice fu eccesso di legittima difesa e non deve andare in carcere

Omicidio colposo con eccesso di legittima difesa e condanna a un anno con la condizionale, ossia niente carcere. Si è concluso così, mercoledì 16 luglio 2025, il processo a Carmine Manzo, 27enne di Biella accusato di avere trascinato con l'auto il padre della sua compagna, Rocco Marotta, 44 anni. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

