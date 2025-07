Intesa Sanpaolo main partner di Cortona on the move presenta il secondo capitolo del progetto fotografico cronache d’acqua

Arezzo, 18 luglio 2025 – Intesa Sanpaolo partecipa come Main Partner alla 15^ edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia in programma dal 17 luglio al 2 novembre 2025 a Cortona, nel cuore della Toscana. Il tema di quest’anno attorno a cui si concentrerĂ la riflessione dei progetti fotografici è “Come Together” sul perchĂ© la riconciliazione sia l'unica opzione praticabile, analizzando alcuni dei tanti modi per raggiungerla - socialmente, politicamente, con sĂ© stessi. Intesa Sanpaolo e le Gallerie d’Italia contribuiscono attivamente al Festival con il progetto fotografico "Cronache d'acqua - Immagini dal Sud Italia", secondo capitolo della produzione in partnership con Cortona on the Move con il contributo editoriale di Green & Blue che racconta lo stato della risorsa piĂą preziosa del nostro pianeta: l’acqua. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Intesa Sanpaolo main partner di Cortona on the move presenta il secondo capitolo del progetto fotografico “cronache d’acqua”

Secondo capitolo della produzione in partnership Intesa San Paolo con il contributo editoriale di Green & Blue che racconta lo stato della risorsa più preziosa del nostro pianeta: l'acqua