Intera famiglia travolta dalle onde tre 20enni salvano mamma e figlia | morta la zia trascinata al largo

Tre 20enni dipendenti del circolo dipendenti della spiaggia Buca del Mare, al Gombo (San Rossore), hanno salvato mamma e figlia trascinate via dalle onde. I tre hanno cercato di portare a riva anche gli zii della donna, due coniugi di 70 anni. Lo zio è stato salvato da un pescatore, mentre la moglie è purtroppo deceduta tra le onde.

