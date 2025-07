Inter-Lookman clamorosa frenata | un fattore complica tremendamente la trattativa

L'affare Lookman-Inter sta vivendo un momento di impasse tanto inatteso quanto preoccupante. Un fattore potrebbe bloccare la trattativa che sembrava andare a gonfie vele. Poco meno di una settimana e i cancelli del "BPER Training Center" di Appiano Gentile riapriranno. La data fissata per il ritiro è sabato 26 luglio, ma tre giorni prima qualcuno rientrerĂ anticipatamente per riprendere il ritmo dopo un periodo di acciacchi fisici. Piotr Zielinski, Yann Bisseck e Benjamin Pavard torneranno a correre. E con loro ci sarĂ anche Hakan Calhanoglu, che farĂ ritorno in orbita Inter dopo la tempesta scatenata dalle dichiarazioni di Lautaro Martinez e Beppe Marotta.

