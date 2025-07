Inter a mani vuote salta l’arrivo di Lookman | il motivo

Ademola Lookman sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarĂ . Stando alle ultime notizie, infatti, la trattativa tra la societĂ nerazzurra e l’Atalanta avrebbe subito una brusca frenata, che a lungo andare potrebbe avere un peso specifico importante sull’esito finale. Non possiamo ancora parlare di affare completamente saltato, ma la sensazione è che per via di questo dettaglio l’Inter potrebbe abbandonare una volta e per tutte la pista che porta ad Ademola Lookman, anche perchĂ© non stiamo di certo parlando di un’operazione secondaria, ma una di quelle che occupano le prime pagine di giornali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Inter a mani vuote, salta l’arrivo di Lookman: il motivo

In questa notizia si parla di: inter - lookman - mani - vuote

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Gasperini: «Scudetto? Per tutti l’Inter era superiore. Lookman vuole andarsene» - Gasperini si è espresso così al termine del campionato sulla possibilità , poi sfumata, dell’Atalanta in lotta scudetto.

Mercato: il Napoli vuole Lookman, l’Inter pensa a Hojlund - Tempo di lettura: 4 minuti Conquistato lo scudetto e confermato Conte in panchina, la dirigenza del Napoli pensa ora a rinforzare la squadra per cercare di essere protagonista, sia in Italia che in Europa, anche nella prossima stagione.

Pallavolo mercato: il possibile addio di Paolo Porro a Milano e il valzer dei palleggiatori in Superlega; Calciomercato, Modric scagiona l'Inter dopo la denuncia del Real Madrid. Lo scrive Don Balòn; Inter a mani vuote, salta l’arrivo di Lookman: il motivo.

Inter a mani vuote, salta l’arrivo di Lookman: il motivo - Ademola Lookman sembrava destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione, ma invece così non sarà. Secondo calciomercato.it

Effetto Lookman, prima offerta dell’Inter. La Juve tenta Frattesi - I nerazzurri propongono all’Atalanta prestito e riscatto obbligatorio: la Dea chiede 50 milioni. Lo riporta repubblica.it