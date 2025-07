Intelligenza artificiale e servizi pubblici | chi controlla l’algoritmo?

L’intelligenza artificiale (IA) sta trasformando profondamente anche il settore della pubblica amministrazione, spesso in modo silenzioso, ma non per questo meno dirompente. Se da un lato vengono esaltati i vantaggi legati all’efficienza, alla rapiditĂ di elaborazione e alla capacitĂ di gestire enormi quantitĂ di dati, dall’altro emergono interrogativi fondamentali di natura etica, giuridica e culturale. Chi prende realmente le decisioni quando si affida una procedura a un algoritmo? Qual è il margine di responsabilitĂ umana in processi automatizzati? Nel mondo della scuola, queste domande diventano ancora piĂą cruciali, poichĂ© formare cittadini consapevoli significa renderli capaci di comprendere e governare le logiche sottese all’uso delle tecnologie. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it