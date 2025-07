Insufficienza venosa cronica | come sta davvero Donald Trump

Molto rumore per nulla. Con il vecchio adagio si potrebbe concludere la vicenda che ha agitato le acque della politica americana nelle ultime ore. La Casa Bianca ha reso noto che il presidente Donald Trump, 79 anni, è stato recentemente sottoposto a esami diagnostici per un gonfiore alle gambe, rivelatosi essere il sintomo di un’ insufficienza venosa cronica. La condizione, descritta come “ benigna e comune negli over 70 ” dal medico presidenziale Sean Barbabella, non ha evidenziato complicazioni maggiori. L'insufficienza venosa cronica si verifica quando le valvole all'interno delle vene smettono di funzionare correttamente, per cui il sangue che dovrebbe fluire verso il cuore per prendere ossigeno tende ad accumularsi negli arti inferiori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

