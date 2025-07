InsideOsint – Fare osint in Cina

Quando si parla di social media, l’immaginario occidentale va subito a Facebook, Instagram o TikTok. Ma nel vasto e complesso universo digitale cinese, esiste un ecosistema completamente diverso, vivo, iperattivo e fortemente localizzato, popolato da oltre 1 miliardo di utenti che interagiscono quotidianamente su piattaforme che per molti, al di fuori della Cina, risultano quasi del tutto sconosciute. WeChat, Weibo, Douyin, Zhihu, Xiaohongshu sono social media che costituiscono la vera linfa della comunicazione moderna cinese. Addentrarsi in questi spazi significa avere accesso a una quantità enorme di dati e insight, quindi informazioni aperte. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - InsideOsint – Fare osint in Cina

In questa notizia si parla di: cina - insideosint - fare - osint

InsideOsint – Fare osint in Cina.

Perché non possiamo fare a meno della Cina - la Repubblica - Secondo, perché comunque l’Occidente non può fare a meno dell’interscambio con la Cina e dunque le barriere commerciali non saranno mai tali da ridurlo significativamente. Segnala repubblica.it

Come fare per trovare lavoro in Cina - Panorama - Anche se la Cina continua ad essere riconosciuta come la grande fabbrica del mondo, la rivoluzione tecnologica e dei consumi che ha travolto l’icona contemporanea del comunismo la sta ... Secondo panorama.it