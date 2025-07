Inizia Mittelfest Tabù | tra gli appuntamenti il primo concerto in piazza Duomo per tutta la famiglia

Spettacoli da vedere insieme a tutta la famiglia, grande musica dal vivo in piazza Duomo e un teatro che racconta la guerra dalla prima linea, che analizza l’attualità più scomoda, che riflette su vecchi e nuovi conflitti. Venerdì 18 luglio si alza il sipario sulla 34^ edizione di Mittelfest che, fino a domenica 27 luglio, porta a Cividale 29 progetti artistici da 15 Paesi e un tema, Tabù, “che vuole indagare il confine tra lecito e proibito, tra giusto e sbagliato – come spiega il direttore artistico Giacomo Pedini. “ Il momento storico che l’Europa sta vivendo è traumatico: porta il fardello di conflitti vicini e più lontani e traccia nuovi scenari e nuovi equilibri. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Inizia Mittelfest Tabù: tra gli appuntamenti, il primo concerto in piazza Duomo per tutta la famiglia

In questa notizia si parla di: piazza - mittelfest - duomo - tutta

Si avvisa che il concerto Cartoon Night è confermato in Piazza Duomo. Da ora, per ragioni tecnico-organizzative, il ricovero non è più possibile. Ci vediamo domani, 18 luglio, ore 21:30 https://www.mittelfest.org/spettacolo/cartoon-night/ Vai su Facebook

Mittelfest Tabù: primo concerto in piazza Duomo per tutta la famiglia; Mittelfest, musica e teatro per riflettere sui vecchi e nuovi conflitti; Sevdalinka, il canto dell'amore bosniaco al Mittelfest: La musica può curare tutti i mali.

Il Mittelfest si apre a Cividale con il caso Brunner e Tosca - Si apre domani a Cividale del Friuli la 34/a edizione di Mittelfest, con due appuntamenti che segnano fin da subito il doppio binario del festival della cultura mitteleuropea: ... Segnala msn.com

Radio Italia live 2025 in piazza Duomo: tutte le modifiche al servizio ... - Occhio alle stazioni chiuse in metrò Il concertone è in programma venerdì 30 maggio: sul palcoscenico numerose stelle ... Secondo ilgiorno.it