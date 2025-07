Alle 21 nell’atrio di palazzo ducale, il maestro Sesto Quatrini dirige l’orchestra per l’esecuzione dell’inno nazionale. Poi “Tancredi”. Comincia la cinquantunesima edizione del festival della Valle d’Itria, a Martina Franca. Tre opere e un concerto sinfonico in programma e decine di altre iniziative nel cartellone. Il festival della Valle d’Itria è una delle manifestazioni culturali piĂą importanti in assoluto in Puglia e non solo nella regione. Nei giorni scorsi è stato presentato a Bari. Stasera il via.     L'articolo Inizia il festival della Valle d’Itria Cinquantunesima edizione proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

