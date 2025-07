Inizia il cantiere di Pedemontana | strade chiuse per 365 giorni

Se non ci saranno ritardi e intoppi la chiusura si protrarrĂ fino a giugno del 2026. Succede a Desio lungo le vie Cassinetta e Carlo Alberto Dalla Chiesa che saranno interessate dal maxi intervento per la realizzazione dell’autostrada a otto corsie che attraverserĂ anche la cittĂ di Desio. I. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

