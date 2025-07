Iniezioni sulla pancia Mario Adinolfi l’annuncio improvviso | Mai fatto prima A cosa servono

L’ Isola dei Famosi è stata fondamentale per Mario Adinolfi, che nell’ultima edizione del reality show è stato protagonista di un’avventura importante a livello personale. Ha infatti perso 26 chili, un dimagrimento che lo ha soddisfatto tantissimo dato che era arrivato a pesare 221 chili prima di volare in Honduras. Come rivelato tempo fa dallo stesso Mario Adinolfi a Repubblica, “è come essermi tolto da dosso quattro casse d’acqua di quelle che si comprano al supermercato. Pesano tanto sa, quattro casse”. Ma la strada verso il dimagrimento non si è interrotta neanche dopo la fine dell’Isola dei Famosi, come confessato sui social dal giornalista. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it