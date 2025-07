Infortunio Lookman subito uno stop per l’obiettivo nerazzurro | problema in ritiro i tempi di recupero

Infortunio Lookman, le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano dell’Atalanta nel mirino dell’Inter per il calciomercato estivo. Prosegue il dialogo tra Inter  e  Atalanta per Ademola Lookman, ma nelle ultime ore è emerso un possibile ostacolo legato alle condizioni fisiche del giocatore. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto su X, durante il ritiro estivo con il club bergamasco, l’esterno nigeriano avrebbe riportato un infortunio al polpaccio, tale da costringerlo a fermarsi per qualche giorno e potenzialmente anche per alcune settimane. La notizia arriva nel pieno della trattativa che potrebbe portare Lookman alla corte di Cristian Chivu, tecnico dell’Inter che apprezza particolarmente il profilo dell’ex Lipsia e Leicester. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Lookman, subito uno stop per l’obiettivo nerazzurro: problema in ritiro, i tempi di recupero

