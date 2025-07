INDIRE TFA Sostegno Estero | pubblicata la graduatoria dei percorsi AVVISO

Pubblicata la graduatoria per i percorsi di formazione INDIRE destinati ai docenti con titolo di sostegno conseguito all’estero. L’avviso definisce le procedure per l’ammissione, i pagamenti e le modalità per eventuali ricorsi. L’approvazione della graduatoria di INDIRE L’Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) ha ufficialmente approvato la graduatoria relativa alla selezione per . INDIRE, TFA Sostegno Estero: pubblicata la graduatoria dei percorsi AVVISO . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

