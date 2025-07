Indagato il poliziotto che ha disposto la perquisizione personale sull' attivista di Extinction Rebellion | VIDEO

È stato iscritto nel registro degli indagati il sostituto commissario della questura di Bologna che, nel luglio 2024, ha decido di sottoporre un'attivista di Extinction Rebellion ad una perquisizione corporale integrale. Lo ha stabilito il giudice per le indagini preliminari bolognese Letizio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: perquisizione - attivista - extinction - rebellion

Indagato il poliziotto che ha disposto la perquisizione personale sull'attivista di Extinction Rebellion | VIDEO; Altre accuse alla polizia dopo Brescia: «Anch’io spogliata e costretta a fare piegamenti. In questura per ore senza acqua né cibo»; Brevi & brevissime: le perquisizioni delle ecoattiviste; il Cippo di Sant’Antonio.

Perquisizione all’attivista di Extinction Rebellion, la gip chiede di indagare il sostituto commissario della questura: «Abuso di potere» - Ma chiede una nuova imputazione C’è una novità sulla vicenda giudiziaria che riguarda l’attivista di ... Riporta editorialedomani.it

Attivista spogliata in questura a Bologna, Extinction Rebellion: “La ... - «Il materiale di propaganda che l'agente di polizia cercava durante la perquisizione certo non poteva trovarsi nel mio corpo. Come scrive ilsecoloxix.it