Avrebbe dichiarato di non avere pendenze penali per essere eletta consigliera di Estra (holding nella galassia della Multiutility Toscana) pur sapendo di avere a suo carico un procedimento per smaltimento illecito di rifiuti. "Consigliera senza titolo", la definisce il procuratore di Prato Luca Tescaroli. La "consigliera senza titolo" è Daria Orlandi, fiorentina di 45 anni, imprenditrice, presidente di Co.edil, aziende leader nel settore edile del distretto pratese, adesso indagata per falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico. L’atto pubblico è l’autocertificazione che Daria Orlandi ha compilato nel 2023 dichiarando di non avere pendenze penali quando, nel 2018, era stata perquisita nell’ambito di un procedimento penale per smaltimento illecito di rifiuti terminato lo scorso 31 gennaio con una serie di condanne in primo grado, fra cui la sua a due anni (pena sospesa). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Indagata imprenditrice: "Ha mentito per entrare nel consiglio di Estra"