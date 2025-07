Incidenti nella Marca da inizio anno 21 morti | Sempre più vittime hanno meno di 30 anni

Da gennaio a metà luglio di quest’anno sono 21 le vittime di incidente stradale nella Marca Trevigiana, di cui 9 sono giovani sotto i 30 anni e 4 i cittadini over 80 che hanno perso la vita a causa di un investimento. Questi sono i dati provvisori elaborati dall’Ufficio Statistica della Provincia. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Incidenti stradali:Treviso da inizio anno 21 morti (-34%)su 2024 - Da inizio 2025 a metà luglio sono 21 le vittime di incidente stradale nella Marca Trevigiana contro le 32 del 2024 (- msn.com scrive

Marca Trevigiana, dati incidenti: meno morti sulle strade, ma preoccupano anziani e under 30 - TREVISO – Nei primi sette mesi del 2025, la Marca Trevigiana registra un calo significativo delle vittime da incidente stradale. Da nordest24.it