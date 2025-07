Incidente mortale a Carini perde la vita il 20enne Antonio Russo grave un altro giovane

Incidente mortale a Carini in corso Italia. Un giovane di 20 anni, Antonio Russo, è morto mentre viaggiava a bordo di un grosso scooter Tmax. Con lui c'era un altro ragazzo del posto, di 22 anni, portato in gravi condizioni all’ospedale Villa Sofia. Secondo una prima ricostruzione, il conducente avrebbe perso il controllo dello scooter, finendo sul marciapiede. L’impatto è stato fatale per il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Incidente mortale a Carini, perde la vita il 20enne Antonio Russo, grave un altro giovane

In questa notizia si parla di: incidente - mortale - carini - antonio

Con lui c'era un altro ragazzo di Carini di 22 anni portato in gravi condizioni all'ospedale Villa Sofia.

