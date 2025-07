Incidente mortale a Cameri | è Fabio Lima la vittima

Fabio Lima è la vittima dell'incidente mortale di ieri mattina, giovedì 17 luglio, avvenuto a Cameri. 26 anni di Novara, Lima era in sella alla sua moto e viaggiava in direzione Bellinzago, quando si è scontrato con un tir che viaggiava verso il polo logistico. Lo schianto, fatale per il centauro. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

