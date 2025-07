Incidente lungo la Fondo Valle Isclero | furgone si ribalta e finisce contro il muro

Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente ieri nel tardo pomeriggio lungo la Fondo Valle Isclero, nel territorio di Airola. Per cause in corso di accertamento, l’autista di un furgone ha perso il controllo del mezzo per evitare un’auto che stava arrivando dalla direzione opposta e si è ribaltato finendo la sua corsa contro il muro di contenimento. Solo tanto spavento ma per fortuna nessun ferito. Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Montesarchio e il mezzo di soccorso stradale che ha rimesso il furgone in posizione naturale. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

