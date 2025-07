Incidente fatale nel Naviglio L’addio ad Ale

Fissata la data dei funerali di Alessandro Nebbiolini (nella foto), il giovane deceduto dopo essere finito con la sua auto nel Naviglio Grande. Le esequie si terranno domani alle ore 11 nella chiesa Spirito Santo in piazza Europa 3 a Corsico. Il ragazzo deceduto sabato 12 luglio, il giorno in cui avrebbe compiuto 24 anni, stava rientrando a casa quando, a pochi metri dall’ingresso del cancello della palazzina in cui abitava, ha perso il controllo dell’auto, è finito contro la ringhiera del Naviglio Grande ed è precipitato in acqua. L’incidente è avvenuto in via Alzaia Trieste intorno alle 2.30 del mattino. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incidente fatale nel Naviglio. L’addio ad Ale

